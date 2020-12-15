У Києві під Верховною Радою підприємці знову вийшли на акцію протесту.

Вони вимагають, щоб нардепи розглянули і ухвалили запропоновані законопроекти, які передбачають спрощене оподаткування для ФОПів без використання касових апаратів.

Також однією з вимог є те, щоб уряд ухвалював зважені рішення щодо посилення карантину в Україні, забезпечивши рівні можливості для всього бізнесу без виключень.

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Правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі. Також у поліції Києва поінформували, що у зв’язку із проведенням акцій протесту можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями. Зокрема, рух вулицею Грушевського вже перекрито.

Підприємці не вперше виходить на мітинг під парламент з вимогою скасувати касові апарати. Така ж акція протесту відбувалася у Києві 4 грудня.

Разом з тим Верховна Рада ще 1 грудня ухвалила закон про ФОПи, яким відтермінувала обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій для фізичних осіб-підприємців до 1 січня 2022 року.

Однак ФОПи все одно не задоволені таким рішенням і вимагають його переглянути.