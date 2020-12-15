Национальный банк Украины упростил ведение кассовых операций в национальной валюте физическими лицами-предпринимателями. Обязательное ведение книги учета доходов отменяется с 1 января 2021 года.

Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета. Законом упрощается работа физических лиц-предпринимателей.

С января ФОПы могут вести учет в произвольной форме, отражая доходы ежемесячно.

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Это касается ФЛП первой и второй групп и ФЛП третьей группы, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость.

В августе Рада приняла закон о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей. Документ, в частности, отменяет обязательную книгу учета доходов для ФЛП.

15 декабря в Киеве под Верховной Радой предприниматели вновь вышли на акцию протеста.

Они требуют, чтобы нардепы рассмотрели и приняли предложенные законопроекты, которые предусматривают упрощенное налогообложение для ФЛП без использования кассовых аппаратов.