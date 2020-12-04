Верховна Рада ухвалила законопроект № 4460-д, який передбачає відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

За відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів.

Документ передбачає, що особи, які навмисне внесли у декларації недостовірні дані у розмірі від 500 до 4 тис. прожиткових мінімумів (від 1,3 до 9 млн грн), можуть бути покарані:

штрафом від 3 до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів (від 51 до 85 тис. грн);

притягненням до громадських робіт;

обмеженням волі до двох років і забороною обіймати визначені посади.

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Рішення КСУ про скасування відповідльності

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації.

Через це низку справ, які пов’язані з недостовірною інформацією у деклараціях, закрили.

Тоді президент Володимир Зеленський, вніс до Верховної Ради законопроект, у якому запропонував звільнити суддів, які ухвалили це рішення.

Але пізніше комітет з питань правоохоронної діяльності напрацював компромісний варіант, який не передбачає відновлення кримінальної відповідальності, але все ж пропонує карати службовців в інший спосіб.