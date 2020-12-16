Поліція знову підтягується на Майдан: мітинг ФОПів у Києві

Напередодні підприємці влаштували масові мітинги у Києві. Вони вимагали від влади скасувати обов’язкові касові апарати для ФОПів та запровадити лояльнішу політику щодо малого бізнесу. Хоча раніше нардепи пішли на зустріч підприємцям та відтермінували фіскалізацію.

Акції напередодні переросли у сутички. Булі травмовані як серед активістів, так і правоохоронців.

Станом на ранок 17 грудня на Майдані Незалежності перебувають близько 150 активістів. Деякі учасники акції провели тут ніч. Наразі ситуація виглядає спокійно.

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За акцією спостерігають правоохоронці. Також поліція на станції метро Майдан Незалежності зупиняє людей, схожих на активістів, і перевіряє особисті речі.

На Майдані встановлені три намети. Демонстранти кажуть, що будуть залишатися на Майдані доти поки влада не виконає їх вимоги. Підприємці зазначають, що касових апаратів не бояться, проте остерігаються занадто високих податків. Також активісти запевняють, що не відчувають себе захищеними з боку влади, тому хочуть, аби в Україні ухвалили низку законів щодо захисту малого бізнесу.

Економіст Андрій Новак заявив, що організація мітингів уже серйозна: людей забезпечують однаковим спорядженням, прапорами, звозять до столиці автобусами.

– На жаль, зараз іде боротьба не за інтереси ФОПів, а їх використання, – зазначив Новак.

Протести ФОПів у Києві

15 грудня в Києві підприємці зібралися на мітинг з вимогами скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу та ухвалити законопроекти №3853-1 (2), №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.

Протести підприємців проходять ще з 16 листопада.

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