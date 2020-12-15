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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубнік |

Синхронно лягли: падіння стовпів на Шулявському мосту потрапило на відео

Падіння стовпів на Шулявському мосту у Києві, яке відбулося 15 грудня, потрапило на відео.

На ньому помітно, як три електроопори, які розташовані на шляхопроводі, синхронно падають на дорогу.

Вони пошкоджують авто та заважають руху транспорту. На щастя, їхнє падіння не призвело до травмування людей.

Читайте: Падіння стовпів на Шулявському мосту в Києві – відкрито кримінальну справу

Падіння електроопор на Шулявці

У вівторок, 15 грудня, кияни повідомили про падіння трьох електропор на Шулявському мосту.

Через надзвичайну подію було обмежено рух транспорту у напрямку метро Дорогожичі. Електроопори пошкодили дев’ять автомобілів, які у той час проїжджали повз.

Детальніше про падіння стовпів на Шулявському мосту читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Київ Оперативний

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