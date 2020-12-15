Падіння стовпів на Шулявському мосту у Києві, яке відбулося 15 грудня, потрапило на відео.

На ньому помітно, як три електроопори, які розташовані на шляхопроводі, синхронно падають на дорогу.

Вони пошкоджують авто та заважають руху транспорту. На щастя, їхнє падіння не призвело до травмування людей.

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Падіння електроопор на Шулявці

У вівторок, 15 грудня, кияни повідомили про падіння трьох електропор на Шулявському мосту.

Через надзвичайну подію було обмежено рух транспорту у напрямку метро Дорогожичі. Електроопори пошкодили дев’ять автомобілів, які у той час проїжджали повз.

Детальніше про падіння стовпів на Шулявському мосту читайте на Фактах ICTV.