Кабінет міністрів України ще на рік переніс реалізацію ухваленої в липні 2019 року постанови №822 про зростання зарплат вчителів на 20-70%.

– Зупинити до 31 грудня 2021 року дію постанови Кабінету міністрів України від 10 липня 2019 №822, – йдеться в постанові уряду №1149.

Дію постанови відкладено у зв’язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування.

10 липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів до чотирьох прожиткових мінімумів до 2023 року.

У 2020 році зарплата педагога повинна була становити 2,5 прожиткового мінімуму, в 2021 році – три мінімуму, в 2022 році – 3,5 і з січня 2023 році – чотири.

У свою чергу Міносвіти заявило, що на реалізацію раніше ухваленої постанови №822 необхідно 50 млрд грн.

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Страхування вчителів

У Міністерстві освіти і науки повідомили, що планується підписання меморандуму зі страховими компаніями щодо страхування від коронавірусу вчителів-пенсіонерів, які ще працюють, та дітей.

Наразі вже є пропозиції від групи першої сімки страхових компаній України щодо можливості підписання такого меморандуму.