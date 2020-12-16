З початку перемир’я на Донбасі, про яке домовилися під час засідання Тристоронньої контактної групи, від 27 липня місія ОБСЄ зафіксувала 3 683 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

15 грудня Спеціальна моніторингова місія зафіксувала 21 порушення у Луганській області, яке відбулося неподалік Попасної.

Зокрема, минулої доби спрацював вибухонебезпечний предмет у Слов’яносербську Луганської області, в результаті чого чоловік отримав поранення.

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Також місія зафіксувала 13 танків, які розміщені з порушенням ліній відведення в непідконтрольних уряду районах Донецької області.

На ділянках розведення сил і засобів в районах Станиці Луганської, Золотого і Петровського ОБСЄ зафіксувала спокійну обстановку на всіх трьох ділянках.

Минулої доби в штабі ООС повідомили, що російські найманці на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.

Але всі вогневі провокації супротивника не становили загрози для українських військових, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Джерело: ОБСЄ