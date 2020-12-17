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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

Рада ухвалила президентський закон про інвестнянь: що передбачає

Верховна Рада ухвалила Закон про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.

За відповідний законопроект проголосували 252 народні депутати.

Рада ухвалила закон про інвестнянь: що передбачає

Що регулює закон про інвестнянь:

  • визначає організаційні, правові та фінансові засади державної підтримки інвестпроектів зі значними інвестиціями ( 20+ млн євро, 80+ робочих місць; 115+ % від середньої зарплати у галузі/регіоні);
  • передбачає низку пільг для таких інвесторів та закріплює статус держустанови, до складу якої входять інвестиційні менеджери (інвест-няні);
  • обсяг держпідтримки не може бути більше 30% від суми інвестицій у проект, а строк його реалізації – до 5 років.

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Під дію Закону не потраплять компанії, що мають заборгованість зі сплати обов’язкових платежів на суму понад 10 мінімальних зарплат.

У липні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, що стосується підтримки та гарантій для інвестицій в Україні.

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