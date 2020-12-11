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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

В НБУ прогнозують зростання споживчих цін до кінця 2020

Споживчі ціни в Україні у листопаді зросли на 1,3% у порівнянні з жовтнем та на 3,8% – у річному вимірі, і до кінця року інфляція продовжить прискорюватися.

Про це йдеться у прогнозі Нацбанку України.

За його даними, за рік найбільше зросли адміністративно-регульовані ціни та ціни на послуги.

– Також прискорилося зростання цін на продовольчі товари, які входять до базової інфляції, повернулися до зростання ціни на сирі продукти харчування, – йдеться у повідомленні.

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Водночас у НБУ наголошують, що пальне поки залишається відносно дешевшим, і продовжують дешевшати одяг і взуття внаслідок суттєвого зниження попиту.

– До кінця року інфляція продовжить прискорюватися внаслідок подальшого пожвавлення економічної активності та подорожчання енергоносіїв та увійде у цільовий діапазон Національного банку 5% +/-1 в. п., – наголошують у Нацбанку.

Прогноз інфляції на 2021

Глава Нацбанку Кирило Шевченко прогнозує, що в 2021 році зростання споживчих цін прискориться до 6,5%.

Причини – пожвавлення економіки, ослаблення гривні, а також підвищення мінімальної зарплати, що сприятиме внутрішньому попиту.

Джерело: НБУ

Фото: Dreamstime

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