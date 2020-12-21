Внаслідок обстрілів на Донбасі поранено двох військових ЗСУ

21 грудня внаслідок обстрілів у зоні проведення Операції об’єднаних сил поранено двох українських військових. Інцидент трапився близько 8.00 поблизу населеного пункту Горлівка Донецької області.

Бійцям надали медичну допомогу, наразі їхній стан стабільний. Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін запровадив заходи для стабілізації ситуації.

Було введено режим тиші та висунуто вимогу щодо припинення вогню. Відправлено ноту до ОБСЄ.

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Поранення цивільного поблизу Авдіївки

20 грудня російські окупанти поранили цивільного неподалік населеного пункту Кам’янка. Вороже військо стріляло з протитанкового гранатомета у трактор, на якому їхав чоловік.

Джерело: Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі