Російські найманці поранили цивільного на Донбасі

Російські окупанти поранили цивільного на Донбасі. Чоловік на тракторі повертався з поля, коли вороже військо поцілило у транспортний засіб з станкового протитанкового гранатомета.

У результаті трьох пострілів трактор було знищено, а водій отримав поранення. Українські бійці одразу прибули на місце події, надали постраждалому першу медичну допомогу та відвезли до лікарні.

Інцидент стався близько 19.30 неподалік селища Кам’янка Ясинуватського району Донецької області.

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Поранення військового ЗСУ

17 грудня в результаті обстрілів в зоні проведення Операції об’єднаних сил отримав поранення український військовий. У нього вистрілив ворожий снайпер. Інцидент трапився поблизу населеного пункту Авдіївка.

Бійця госпіталізували до лікарні, наразі його стан стабільний.