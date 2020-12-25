Перезавантаження КСУ має розпочатися з Тупицького – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Глава Конституційного суду Олександр Тупицький не може і далі займати свою посаду і повинен піти у відставку, перезавантаження всієї системи КС повинно початися саме з цього.

– Я вважаю, Тупицький не може бути головою КС. Перезавантаження суду має розпочатися саме з цього. Я навіть не погрожую. Конфлікт з державою, конфлікт з суспільством, конфлікт з ВР, конфлікт з президентом. Мені здається, цього досить, щоб людина пішла. Це нормальний чоловічий крок, – розповів Зеленський.

На думку президента судді КС перевищили свої конституційні повноваження.

– Почали вони з НАБУ. Почали м’яко: своїм рішенням не зняли керівника, не закрили НАБУ, тільки поставили під сумнів, чи може президент призначати директора Бюро. Потім вони перейшли до НАЗК, після чого я зрозумів, що їх терміново треба зупинити, – наголосив Зеленський.

Зеленський зазначив, що його звернення до Верховної Ради у вигляді законопроекту з пропозицією звільнити весь склад КС, зупинило можливі наміри суддів скасувати ті чи інші закони.

– Я звернувся до Верховної Ради щодо напрацювання законодавчих змін, тому що який би не був закон, напрацьований Радою національної безпеки і оборони, але дотепер жодна людина в Україні і світі не знайшла аналог вирішення цієї проблеми. Ми сиділи з РНБО і швидко шукали рішення. Немає альтернативи. Зрозумійте, ми зупинили цей процес. На сьогодні жодну з реформ не скасовано. І я вважаю, що це найголовніше, – підсумував Зеленський.

Плівки Тупицького

За часів роботи суддею в Донецьку Тупицький брав участь у діях, які призвели до заволодіння майном заводу в Зугресі та, ймовірно, отримав свою частку на цьому підприємстві, оформивши її на довірену особу.

У ЗМІ опублікували записи, на яких вже після призначення в КСУ Тупицький намагався вмовити свідка від надання показань правоохоронцям і виявляв бажання отримати грошову винагороду за врегулювання давнього корпоративного конфлікту.

Йдеться про розмову судді з бізнесменом Владиславом Дрегером, який мав стосунок до подій того часу.

Джерело: Фокус