У Харкові створили ялинку з авто

У Харкові власники автомобілів встановили новий рекорд. Водії зробили зі своїх машин новорічну ялинку. В акції брали участь 1 065 автомобілів.

Черга з водіїв, які приїхали долучитися до заходу, становила кілька кілометрів. Сам флешмоб влаштували на стоянці стадіону Металіст.

Частину автомобілів прикрасили кольоровими гірляндами, а на дах деяких машин навіть поклали живі ялинки.

Організатори свята повідомили, що рекорд зняли також з висоти пташиного польоту, за допомогою квадрокоптера.

Щоб взяти участь в заході, необхідно було приїхати на своїй машині та припаркувати її в потрібному місці, щоб зробити автомобільну ялинку.



















У Харкові створили ялинку рекордних розмірів з автомобілів / 5 фотографий

Також в цьому році через пандемію коронавірусу на флешмобі стежили, щоб всі дотримувалися запобіжних заходів.

В результаті 1 065 автомобілів створили новорічну ялинку довжиною 233 метри та шириною 96 метрів. Минулого року незвичайну ялинку побудували з 348 автомобілів.

Схожий флешмоб паралельно провели в Києві. Тут новорічна ялинка була зроблена з 700 автомобілів.

Як у Києві засвітили головну ялинку

У Києві на Софійській площі традиційно засвітили головну ялинку країни. Цьогоріч церемонія дещо відрізнялася від попередніх років.

Через карантинні обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, не було традиційного параду та концерту. Але все ж це не завадило сотням людей прийти на відкриття.

Фото: Харьков 1654

Джерело: Харьков 1654