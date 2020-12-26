У Харкові створили ялинку з авто

У Харкові власники автомобілів встановили новий рекорд. Водії зробили зі своїх машин новорічну ялинку. В акції брали участь 1 065 автомобілів.
Черга з водіїв, які приїхали долучитися до заходу, становила кілька кілометрів. Сам флешмоб влаштували на стоянці стадіону Металіст.
Частину автомобілів прикрасили кольоровими гірляндами, а на дах деяких машин навіть поклали живі ялинки.
Організатори свята повідомили, що рекорд зняли також з висоти пташиного польоту, за допомогою квадрокоптера.
Щоб взяти участь в заході, необхідно було приїхати на своїй машині та припаркувати її в потрібному місці, щоб зробити автомобільну ялинку.
Також в цьому році через пандемію коронавірусу на флешмобі стежили, щоб всі дотримувалися запобіжних заходів.
В результаті 1 065 автомобілів створили новорічну ялинку довжиною 233 метри та шириною 96 метрів. Минулого року незвичайну ялинку побудували з 348 автомобілів.
Схожий флешмоб паралельно провели в Києві. Тут новорічна ялинка була зроблена з 700 автомобілів.
Як у Києві засвітили головну ялинку
У Києві на Софійській площі традиційно засвітили головну ялинку країни. Цьогоріч церемонія дещо відрізнялася від попередніх років.
Через карантинні обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, не було традиційного параду та концерту. Але все ж це не завадило сотням людей прийти на відкриття.
Фото: Харьков 1654
Джерело: Харьков 1654