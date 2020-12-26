В Харькове создали елку с авто

В Харькове владельцы автомобилей установили новый рекорд. Водители сделали из своих машин новогоднюю елку. В акции участвовали 1 065 автомобилей.

Очередь из водителей, приехавших приобщиться к мероприятию, составила несколько километров. Сам флешмоб устроили на парковке стадиона Металлист.

Часть автомобилей украсили цветными гирляндами, а на крышу некоторых машин даже положили живые елки.

Организаторы праздника сообщили, что рекорд засняли также с высоты птичьего полета, при помощи квадрокоптера.

Чтобы поучаствовать в мероприятии, необходимо было приехать на своей машине и припарковать ее в нужном месте, чтобы сделать автомобильную елку.



















В Харькове создали елку рекордных размеров с автомобилей / 5 фотографий

Также в этом году из-за пандемии коронавируса на флешмобе следили, чтобы все соблюдали меры предосторожности.

В результате 1 065 автомобилей создали новогоднюю елку длиной 233 метра и шириной 96 метров. В прошлом году необычную елку построили из 348 автомобилей.

Похожий флешмоб параллельно провели в Киеве. Здесь новогодняя елка была сделана из 700 автомобилей.

Как в Киеве зажгли главную елку страны

В Киеве на Софийской площади традиционно зажгли главную елку страны. В этом году церемония несколько отличалась от предыдущих лет.

Из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, не было традиционного парада и концерта. Но все же это не помешало сотням людей прийти на открытие.

Фото: Харьков 1654

Источник: Харьков 1654