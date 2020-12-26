В Харькове создали елку с авто

В Харькове владельцы автомобилей установили новый рекорд. Водители сделали из своих машин новогоднюю елку. В акции участвовали 1 065 автомобилей.
Очередь из водителей, приехавших приобщиться к мероприятию, составила несколько километров. Сам флешмоб устроили на парковке стадиона Металлист.
Часть автомобилей украсили цветными гирляндами, а на крышу некоторых машин даже положили живые елки.
Организаторы праздника сообщили, что рекорд засняли также с высоты птичьего полета, при помощи квадрокоптера.
Чтобы поучаствовать в мероприятии, необходимо было приехать на своей машине и припарковать ее в нужном месте, чтобы сделать автомобильную елку.
Также в этом году из-за пандемии коронавируса на флешмобе следили, чтобы все соблюдали меры предосторожности.
В результате 1 065 автомобилей создали новогоднюю елку длиной 233 метра и шириной 96 метров. В прошлом году необычную елку построили из 348 автомобилей.
Похожий флешмоб параллельно провели в Киеве. Здесь новогодняя елка была сделана из 700 автомобилей.
Как в Киеве зажгли главную елку страны
В Киеве на Софийской площади традиционно зажгли главную елку страны. В этом году церемония несколько отличалась от предыдущих лет.
Из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, не было традиционного парада и концерта. Но все же это не помешало сотням людей прийти на открытие.
Фото: Харьков 1654
Источник: Харьков 1654