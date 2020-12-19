Відкриття головної ялинки у Києві: як пройшла церемонія (ФОТО і ВІДЕО)

У Києві на Софійській площі традиційно засвітили головну ялинку країни. Цьогоріч церемонія дещо відрізнялася від попередніх років.

Через карантинні обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, не було традиційного параду та концерту. Але все ж це не завадило сотням людей прийти на відкриття.

Не обійшлося цьогоріч і без інших курйозів. Загорілася одна із кульок, яка є частиною святкової ілюмінації на Софійській площі. Ялинка, як і ніхто із присутніх, від загоряння не постраждали.

– Під час проведення церемонії відкриття новорічної ялинки на Софійській площі було запалено піротехнічні вогні, внаслідок чого відбулося загорання гірлянди, яке ліквідували за допомогою порошкового вогнегасника. Постраждалих внаслідок даної події немає, – повідомили у ДСНС.

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Через карантин цьогоріч відмовилися від фуд-кортів, але працюють дитячі атракціони, також можна придбати гарячі напої. Поблизу ялинки розміщені фотозони.

Головна ялинка цьогоріч штучна, заввишки понад 30 метрів. Її підсвічують 10 км гірлянд та прикрашають 1,5 тис. іграшок, серед яких білочки, жолуді, шишки, сови, білосніжні зайці та пташки.











Сотні людей і загоряння гірлянди: як у Києві засвітили головну ялинку країни / 3 фотографии

Але помилуватися кияни зможуть не лише ялинкою на Софійській площі. Адже організатори розробили у столиці новорічний пішохідний маршрут святковими локаціями міста, завдовжки вісім кілометрів.

Карту святкових новорічних локацій у Києві можна переглянути у нашому матеріалі.

Фото: Folk Ukraine