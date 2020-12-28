Пробне ЗНО 2021 в Україні відбудеться 10 квітня. Через епідеміологічну загрозу кожен учасник зможе вибрати лише один предмет.

Результати пробного ЗНО оприлюднять 16 квітня.

Перелік предметів для пробного ЗНО такий:

українська мова,

українська мова і література,

історія України,

математика,

біологія,

географія,

фізика,

хімія,

англійська, іспанська, німецька та французька мови.

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Учасники пробного ЗНО матимуть додаткові можливості. Зокрема, вони зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми спеціального сервісу для визначення результатів.

Крім того, в Українському центрі оцінювання якості освіти підготують офіційні відеокоментарі до завдань пробного ЗНО: експерти докладно проаналізують кожне завдання й порадять, як отримати найвищий бал на ЗНО.

Старт реєстрації на пробне ЗНО 2021

Із 5 до 19 січня включно триватиме реєстрація на пробне ЗНО 2021 в Україні на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Вартість пробного ЗНО в 2021 році різнитиметься за регіонами й коливатиметься в межах від 195 до 255 грн. Різниця у вартості пов’язана з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи тому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо.