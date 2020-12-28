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Золоті слуги: скільки отримують нардепи та на що витрачають виділені на них кошти

У бюджеті України на 2021 рік закладено 344,3 тис. грн на одного депутата Верховної Ради України.

Ця сума не перебачає заробітну плату та надбавки народного обранця.

Гроші йдуть:

  • 237 тис. грн – на компенсацію оренди житла у Києві;
  • 90 тис. грн – на поїздки у межах України;
  • 8 тис. грн- на відрядження помічників у виборчі округи;
  • 7,5 тис. грн – на компенсацію проїзду;
  • майже 5 тис. грн – на телефонні розмови;
  • 1,5 тис. грн – на канцелярське приладдя.

Читайте: Як підвищуватимуть зарплати вчителів у 2021

Крім того, вони отримують зарплати, надбавки і компенсації. Іноді загальна сума сягає понад 100 тис. грн на місяць.

Водночас парламентарі кажуть, що виплати хоча і завеликі, але допомагають запобігти корупції.

Загалом на апарат Верховної Ради у 2021 році піде 2,5 млрд грн. Це гроші на зарплати, обслуговування будівель, компенсації, транспорт, а також – інформаційні канали парламенту.

Зростання зарплати в Україні

В Україні перенесли зростання мінімальної зарплати.

Сума виплати має зрости не у липні 2021 року, як планувалося, а у грудні.

Детальніше про зростання мінімальної зарплати в Україні читайте на Фактах ICTV.

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