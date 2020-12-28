Золоті слуги: скільки отримують нардепи та на що витрачають виділені на них кошти
У бюджеті України на 2021 рік закладено 344,3 тис. грн на одного депутата Верховної Ради України.
Ця сума не перебачає заробітну плату та надбавки народного обранця.
Гроші йдуть:
- 237 тис. грн – на компенсацію оренди житла у Києві;
- 90 тис. грн – на поїздки у межах України;
- 8 тис. грн- на відрядження помічників у виборчі округи;
- 7,5 тис. грн – на компенсацію проїзду;
- майже 5 тис. грн – на телефонні розмови;
- 1,5 тис. грн – на канцелярське приладдя.
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Крім того, вони отримують зарплати, надбавки і компенсації. Іноді загальна сума сягає понад 100 тис. грн на місяць.
Водночас парламентарі кажуть, що виплати хоча і завеликі, але допомагають запобігти корупції.
Загалом на апарат Верховної Ради у 2021 році піде 2,5 млрд грн. Це гроші на зарплати, обслуговування будівель, компенсації, транспорт, а також – інформаційні канали парламенту.
Зростання зарплати в Україні
В Україні перенесли зростання мінімальної зарплати.
Сума виплати має зрости не у липні 2021 року, як планувалося, а у грудні.
Детальніше про зростання мінімальної зарплати в Україні читайте на Фактах ICTV.