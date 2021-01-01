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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В новогоднюю ночь более 30 тыс. человек пересекли границу Украины

В течение новогодней ночи 31,6 тыс. человек пересекли границу Украины. В частности, в страну приехало 20,4 тыс. граждан, а из нее выехало 11,2 тыс. людей.

Кроме того, в течение праздника оформили около 9,4 тыс. транспортных средств.

В новогоднюю ночь границу Украины усиленно охраняли более 3 тыс. нарядов Государственной пограничной службы Украины.

Всего за сутки отказали в пропуске 32 людям, из которых — более 10 потенциальных нелегальных мигрантов. Также обнаружили двое недействительных документов, а пятерых человек задержали за попытку незаконного пересечения границы Украины.

Пограничники и в дальнейшем будут патрулировать границу с усиленными мерами безопасности на все зимние праздники. Государственная пограничная служба пожелала украинцам счастливых праздников и призвала граждан беречь себя.

В новогоднюю ночь боевики на Донбассе шесть раз нарушили тишину

Российские наемники на Донбассе в новогоднюю ночь 1 января 2021 шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе. Трижды был открыт огонь в районе Авдеевки.

Также украинские военнослужащие попали под обстрел сепаратистов на позициях неподалеку Водяного, Новолуганского и Золотого-4.

Огонь был открыт из запрещенных к размещению на линии соприкосновения минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов и стрелкового оружия.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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