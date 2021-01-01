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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

У новорічну ніч бойовики на Донбасі шість разів порушили тишу

Російські найманці на Донбасі у новорічну ніч 1 січня 2021 шість разів порушили режим тиші на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС. Тричі було відкрито вогонь у районі Авдіївки.

Також українські військовослужбовці потрапили під обстріл сепаратистів на позиціях неподалік Водяного, Новолуганського та Золотого-4.

Вогонь було відкрито із заборонених до розміщення на лінії зіткнення мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів і стрілецької зброї.

– Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Натомість в останній день 2020 року, 31 грудня, російські збройні формування порушили режим припинення вогню чотири рази, обстрілюючи позиції ООС із заборонених мінометів.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Джерело: ООС

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