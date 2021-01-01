У новорічну ніч бойовики на Донбасі шість разів порушили тишу

Російські найманці на Донбасі у новорічну ніч 1 січня 2021 шість разів порушили режим тиші на Донбасі.
Про це йдеться у повідомленні штабу ООС. Тричі було відкрито вогонь у районі Авдіївки.
Також українські військовослужбовці потрапили під обстріл сепаратистів на позиціях неподалік Водяного, Новолуганського та Золотого-4.
Вогонь було відкрито із заборонених до розміщення на лінії зіткнення мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів і стрілецької зброї.
– Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Натомість в останній день 2020 року, 31 грудня, російські збройні формування порушили режим припинення вогню чотири рази, обстрілюючи позиції ООС із заборонених мінометів.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.
Джерело: ООС