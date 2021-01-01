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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

ВООЗ схвалила першу вакцину від Covid-19

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) схвалила вакцину фармацевтичних компаній Pfizer/BioNTech для екстреного використання. Це перша вакцина, яка отримала екстрену валідацію ВООЗ з моменту початку пандемії коронавірусу.

Перелік використання вакцини у надзвичайних ситуаціях ВООЗ відкриває країнам можливість прискорити регулюють процедури затвердження вакцини на імпорт та введення. Це також дозволяє ЮНІСЕФ та Панамериканській організації охорони здоров’я закупити вакцину для поширення в нужденних країнах.

– Це дуже позитивний крок до забезпечення глобального доступу до вакцин від Covid-19. Але я хочу наголосити на необхідності активних глобальних зусиль для забезпечення достатньої кількості вакцин в усьому світі, – сказала помічник генерального директора ВООЗ з доступу до ліків і продуктів медичного призначення Маріангела Сімау.

Вона зазначила, що ВООЗ цілодобово працює над оцінкою інших вакцин, які досягли стандартів безпеки та ефективності.

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Експерти з нормативних питань, скликані ВООЗ з усього світу, і власні групи ВООЗ проаналізували дані про безпеку, ефективність та якість вакцини Pfizer/BioNTech у рамках аналізу співвідношення ризику та користі.

Огляд показав, що вакцина відповідає обов’язковим критеріям безпеки та ефективності, встановленим ВООЗ, і що переваги використання вакцини для боротьби з Covid-19 компенсують потенційні ризики.

Щеплення від Covid-19 зробили вже понад 5,6 млн людей у світі

У світі триває одна з наймасштабніших компаній вакцинації проти коронавірусу. Щеплення зробили вже понад 5,6 млн людей.

Наразі вакцинація від Covid-19 стартувала у 25 країнах. Найбільше доз використовували в США і Китаї.

Зокрема, у Штатах вже зробили 2,32 млн щеплень проти коронавірусу. Для вакцинації в Америці використовують препарати компаній Moderna і Pfizer/BioNTech. Однак обидва вимагають дворазового введення з інтервалом в кілька тижнів.

Джерело: Всесвітня організація охорони здоров’я

Фото: Dreamstime

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