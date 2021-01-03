У Мінську 3 січня відбуваються локальні акції протесту в різних районах.

З ранку в білоруській столиці в дворовому форматі проходять акції протесту. Протестувальники, позначені опозиційною біло-червоно-білою символікою, ходять невеликими колонами у своїх районах з гаслами Живе Білорусь!, Не забудемо, не пробачимо!, Веримо, можам, пераможам!

Крім того, несанкціонована акція пройшла біля факультету журналістики Білоруського державного університету в Мінську. Протестуючі таким чином висловили підтримку затриманим журналістам.

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Інформації про затримання нині немає.

Білоруська міліція на час новорічних свят несе службу в посиленому режимі, готова і до припинення несанкціонованих акцій протесту.

Акції протесту проти підсумків виборів президента тривають в Білорусі з 9 серпня 2020 року. Переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає цей пост з 1 994 року.

Протестуючі вимагають відставки Лукашенка, звільнення політв’язнів і проведення нових виборів.