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Євгенія Шапоренко |

Жорсткий карантин з 8 до 24 січня 2021 – що саме буде під забороною

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року запровадили жорсткий карантин.

За відповідне рішення 9 грудня проголосував уряд України.

– Посилені карантинні обмеження буде запроваджено, щоб розірвати  ланцюг захворюваності, який може сформуватися протягом новорічних свят, – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Список обмежень жорсткого карантину в Україні:

  • Під забороною робота кафе, ресторанів, барів (проте працюватиме доставлення та сервіс навинос).
  • Не працюватимуть театри та кінотеатри.
  • На карантин закриють фітнес-клуби, спортивні зали, басейни.
  • Заборонена робота ТРЦ, окрім торгівлі продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією).
  • Заборона торгівлі непродовольчими товарами.
  • Також не можна буде проводити будь-які розважальні, спортивні чи культурні масові заходи.
  • На період з 8 до 24 січня всі освітні заклади відправлять на канікули. Проте дитячі садочки працюватимуть.

Транспорт працюватиме з обмеженнями помаранчевої зони.

Також працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі.

Жорсткий карантин в Україні – що саме під забороною (СПИСОК)

Під час локдауну не забороняється продаж продуктів харчування на торгових площах, де не менше 60% займають саме ці групи товарів, лікарських засобів і виробів медпризначення, засобів гігієни, засобів зв’язку, ветеринарнів препаратів і кормів, а також насіння і засобів захисту рослин.

Локдаун в Україні 2021 – постанова

Карантин в Україні

Загальнонаціональний карантин в Україні продовжили до кінця зими. Відповідне рішення ухвалив уряд під час засідання 9 грудня.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що окрім Covid-19, у січні-лютому також очікується пік захворюваності на грип та ГРВІ.

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