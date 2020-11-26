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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

Мінфін заявив про успішне завершення переговорів з МВФ

Міністерство фінансів України завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо параметрів проекту держбюджету на 2021 рік. Параметри бюджету збігаються з оцінками фахівців фонду.

– Загалом, параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ, – зазначили у відомстві.

Це було однією з передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ та отримання чергового траншу.

Читайте: Повна згода щодо дій є: директор МВФ про перегляд програми для України

Сторони обговорювали, зокрема, рамки доходів, видатків і дефіциту.

Транш від МВФ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сподівається на позитивний сигнал від МВФ для отримання Україною чергового траншу макрофінансової допомоги найближчим часом.

Напередодні представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан заявив, що Україна може отримати черговий транш Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 або на початку 2021 року.

Джерело: Мінфін

Фото: Dreamstime

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