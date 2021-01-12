Остаточного рішення немає? Чим завершилася зустріч радників Нормандської четвірки

У відомстві канцлера Німеччини Ангели Меркель 12 січня відбулися переговори радників Нормандської четвірки – України, Німеччини, Франції та РФ.
Представником України на зустрічі був голова ОП Андрій Єрмак.
Детальніше про підсумки чергової зустрічі у нормандському форматі розповідають Факти ICTV.
Що обговорювали
У центрі обговорення традиційно опинилася політична складова врегулювання ситуації на Донбасі.
Не менш традиційно, усі представники четвірки погодилися, що дотримання режиму припинення вогню – це важливо.
Андрій Єрмак наголосив на потребі посилити безпекову складову домовленостей.
Натомість представник РФ Дмитро Козак погодився, що режиму тиші вдається дотримуватися “так-сяк”.
– Будь-які силові акції з боку України були б самогубством, -запевнив російський дипломат.
Також на зустрічі була присутня Хайді Грау – спецпредставниця голови ОБСЄ в ТКГ (Тристоронній контактній групі).
Про те, чи обговорювалися на зустрічі загиблі за перші тижні 2021 року українські військовослужбовці, не повідомляється.
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Оцінки та результати зустрічі
У заяві Офісу президента переговори радників назвали непростими, але конструктивними.
У коментарі журналістам представник РФ назвав зустріч “обміном думками”, зазначивши, що “похвалитися поки нічим”.
Наступна зустріч радників Нормандської четвірки запланована на п’ятницю, 22 січня.