PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Наташа Тарчевська |

Остаточного рішення немає? Чим завершилася зустріч радників Нормандської четвірки

У відомстві канцлера Німеччини Ангели Меркель 12 січня відбулися переговори радників Нормандської четвірки – України, Німеччини, Франції та РФ.

Представником України на зустрічі був голова ОП Андрій Єрмак.

Детальніше про підсумки чергової зустрічі у нормандському форматі розповідають Факти ICTV.

Що обговорювали

У центрі обговорення традиційно опинилася політична складова врегулювання ситуації на Донбасі.

Не менш традиційно, усі представники четвірки погодилися, що дотримання режиму припинення вогню – це важливо.

Андрій Єрмак наголосив на потребі посилити безпекову складову домовленостей.

Натомість представник РФ Дмитро Козак погодився, що режиму тиші вдається дотримуватися “так-сяк”.

– Будь-які силові акції з боку України були б самогубством, -запевнив російський дипломат.

Також на зустрічі була присутня Хайді Грау – спецпредставниця голови ОБСЄ в ТКГ (Тристоронній контактній групі).

Про те, чи обговорювалися на зустрічі загиблі за перші тижні 2021 року українські військовослужбовці, не повідомляється.

Читайте: Однорічний малюк залишився без тата. Що відомо про загиблого воїна під Пісками

Оцінки та результати зустрічі

У заяві Офісу президента переговори радників назвали непростими, але конструктивними.

У коментарі журналістам представник РФ назвав зустріч “обміном думками”, зазначивши, що “похвалитися поки нічим”.

Наступна зустріч радників Нормандської четвірки запланована на п’ятницю, 22 січня.

Джерело: Офіс президента

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка