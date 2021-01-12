Остаточного рішення немає? Чим завершилася зустріч радників Нормандської четвірки

У відомстві канцлера Німеччини Ангели Меркель 12 січня відбулися переговори радників Нормандської четвірки – України, Німеччини, Франції та РФ.

Представником України на зустрічі був голова ОП Андрій Єрмак.

Детальніше про підсумки чергової зустрічі у нормандському форматі розповідають Факти ICTV.

Що обговорювали

У центрі обговорення традиційно опинилася політична складова врегулювання ситуації на Донбасі.

Не менш традиційно, усі представники четвірки погодилися, що дотримання режиму припинення вогню – це важливо.

Андрій Єрмак наголосив на потребі посилити безпекову складову домовленостей.

Натомість представник РФ Дмитро Козак погодився, що режиму тиші вдається дотримуватися “так-сяк”.

– Будь-які силові акції з боку України були б самогубством, -запевнив російський дипломат.

Також на зустрічі була присутня Хайді Грау – спецпредставниця голови ОБСЄ в ТКГ (Тристоронній контактній групі).

Про те, чи обговорювалися на зустрічі загиблі за перші тижні 2021 року українські військовослужбовці, не повідомляється.

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Оцінки та результати зустрічі

У заяві Офісу президента переговори радників назвали непростими, але конструктивними.

У коментарі журналістам представник РФ назвав зустріч “обміном думками”, зазначивши, що “похвалитися поки нічим”.

Наступна зустріч радників Нормандської четвірки запланована на п’ятницю, 22 січня.