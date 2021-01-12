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Однорічний малюк залишився без тата. Що відомо про загиблого воїна під Пісками

Стало відоме ім’я українського воїна, який загинув на передовій під час обстрілу біля Пісків 11 січня.

Ним виявився 37-річний Олег Андрієнко із Запоріжжя. Під час виконання бойового завдання чоловік отримав кульове поранення не сумісне з життям.

У бійця  залишилися однорічний син Тимур, дружина та мати.

Олег боронив відрізок фронту поблизу елітного до війни селища Піски під Донецьком: звідти без оптики видно злітну смугу аеропорту.

На тих позиціях неспокійно і досі, тому журналістів туди не пускають. Саме в цьому напрямку працює сторона окупанта.

Востаннє Олег був вдома влітку перед народженням сина. На первістка подружжя чекало 13 років.

Однорічний малюк залишився без тата. Що відомо про загиблого воїна під Пісками

У тому ж підрозділі , на іншій позиції, служить його рідний брат Олега Андрієнка. Але у знанні своєї справи і постійному самовдосконаленні Олегові не було рівних.

Побратимам Олега складно розповідати про нього у минулому часі та й взагалі підбирати слова. Бійці відкривали вогонь у відповідь і обіцяють за свого ще помститися ворогові сповна.

Поховають Олега Андрієнка 14 січня у Запоріжжі.

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