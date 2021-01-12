Окончательного решения нет? Чем завершилась встреча советников Нормандской четверки

В ведомстве канцлера Германии Ангелы Меркель 12 января состоялись переговоры советников Нормандской четверки — Украины, Германии, Франции и РФ.

Представителем Украины на встрече глава ОП Андрей Ермак.

Подробнее об итогах очередной встречи в нормандском формате рассказывают Факты ICTV.

Что обсуждали

В центре обсуждения традиционно оказалась политическая составляющая урегулирования ситуации в Донбассе.

Не менее традиционно, все представители четверки согласились, что соблюдение режима прекращения огня — это важно.

Андрей Ермак отметил необходимость усилить пункты договоренностей в области безопасности.

В то же время представитель РФ Дмитрий Козак согласился, что режим тишины удается соблюдать “кое-как”.

— Любые силовые акции со стороны Украины были бы самоубийством, — заверил российский дипломат.

Также на встрече присутствовала Хайди Грау — спецпредставительница главы ОБСЕ в ТКГ (Трехсторонней контактной группе).

О том, обсуждались ли на встрече погибшие за первые недели 2021 украинские военнослужащие, не сообщается.

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Оценки и результаты встречи

В заявлении Офиса президента переговоры советников назвали непростыми, но конструктивными.

В комментарии журналистам представитель РФ назвал встречу “обменом мнениями”, отметив, что “похвастаться пока нечем”.

Следующая встреча советников Нормандской четверки запланирована на пятницу, 22 января.