В Україні проходить декілька мітингів проти підвищення тарифів на комунальні послуги, зокрема на постачання та споживання газу.

Так, в Чернівецькій області на Буковині проходить три акції протесту проти підвищення тарифів на газ. Біля Чернівецької міської ради та поблизу стаціонарного посту в селі Атаки Хотинського району, а також на центральній вулиці села Мамаївці Кіцманського району зібралося близько 170 буковинців.

Також в Полтаві влаштували акцію протесту проти підвищення тарифів. Близько 200 людей зібралися біля обласної адміністрації.

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Вони прийшли з вимогою скасувати нові тарифи на газ та його транспортування, а також повернути пільговий тариф на електроенергію. На таку акцію біля будівлі обласної адміністрації люди збираються вдруге.

Протестувальники намагалися зайти в кабінет до голови ОДА Олега Синєгубова. Охоронці не пропустили людей в адміністрацію.

В Україні подорожчав газ з початку 2021 року

28 грудня Кабмін скасував пільговий тариф на перші 100 кВт електроенергії. З 1 січня 2021 року в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію.

Тарифи після Нового року виросли в 40 облгазах, а знизилися тільки у двох. В середньому тарифи на розподіл газу у 2021 році зросли в 1,6 раза.