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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Тарифы на газ в Украине: АМКУ пересмотрит целесообразность подорожания

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) исследует, насколько целесообразно установлены тарифы на газ. Если специалисты обнаружат несоответствия, они заставят регулятора повлиять на ситуацию. Регуляторным органом является Национальная комиссия по государственному урегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Именно НКРЕКП отвечает за установление тарифов на транспортировку газа для каждого поставщика.

Также представители АМКУ подчеркнули, что сейчас на рынке доминирует Региональная газовая компания, в частности у этого поставщика наибольшая стоимость услуг.

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Повышение тарифов на газ

С 1 января этого года в Украине подорожала стоимость услуг транспортировки газа. Цены на тарифы выросли в 40 поставщиков, снижение стоимости зафиксировали только в трех облгазах.

В связи с этим депутаты фракции Слуга народа объявили о наработке антикризисного плана для урегулирования ситуации.

Источник: АМКУ

Фото: АМКУ

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