Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) исследует, насколько целесообразно установлены тарифы на газ. Если специалисты обнаружат несоответствия, они заставят регулятора повлиять на ситуацию. Регуляторным органом является Национальная комиссия по государственному урегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Именно НКРЕКП отвечает за установление тарифов на транспортировку газа для каждого поставщика.

Также представители АМКУ подчеркнули, что сейчас на рынке доминирует Региональная газовая компания, в частности у этого поставщика наибольшая стоимость услуг.

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Повышение тарифов на газ

С 1 января этого года в Украине подорожала стоимость услуг транспортировки газа. Цены на тарифы выросли в 40 поставщиков, снижение стоимости зафиксировали только в трех облгазах.

В связи с этим депутаты фракции Слуга народа объявили о наработке антикризисного плана для урегулирования ситуации.

Источник: АМКУ

Фото: АМКУ