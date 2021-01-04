З 4 січня 2021 року українці зможуть купувати пам’ятні монети онлайн.

У НБУ повідомили про старт роботи інтернет-магазину, де можна знайти сувенірну продукцію.

Продаж відбуватиметься за роздрібною ціною НБУ.

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Сплатити за замовлення, зроблене в онлайн-магазині, можна за допомогою картки. Забрати монети можна самостійно з пункту самовивезення за адресою м. Київ, Контрактова площа, 2-а. Також замовлення доправлять поштові оператори Укрпошта та Нова пошта.

Прогнози НБУ

Фахівці Національного банку України прогнозують прискорення темпів зростання цін найближчим часом.

Водночас стабілізуватися ситуація зможе лише наприкінці 2021 року.

Більше прогнозів НБУ щодо економічної ситуації в Україні дивіться на Фактах ICTV.