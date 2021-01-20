Субсидіанти не відчують здорожчання комуналки у січні – Шмигаль

Українці, які отримують субсидії, не відчують здорожчання вартості комунальних послуг у січні 2021 року.
Про це під час засідання 20 січня повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.
– Всі, хто отримує субсидії, нині майже не відчують зміни або будь-якого здорожчання комуналки у січні 2021 року, – зазначив очільник Кабміну.
Водночас він заклика усіх, хто поки не отримує субсидії, подавати документи на отримання допомоги.
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