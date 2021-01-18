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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Це не субсидія: споживачі з електроопаленням зможуть отримати грошові компенсації

Найближчим часом в Україні споживачі з електричним опаленням зможуть отримати грошові компенсації на тлі підвищення тарифів на електроенергію.

Рішення про розробку відповідного механізму розробили у Кабміні, про що заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що виплати не залежатимуть від доходів того чи іншого споживача.

– Це не субсидія в класичному розумінні – це буде компенсація за підвищення тарифу або монетизація пільг, яка відбудеться з 1 січня, – уточнив прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль доручив встановити механізм для компенсаційних виплат побутовим споживачам ще 13 січня.

Розробили відповідну можливість у міністерствах соціальної політики і фінансів.

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