Уряд вітає рішення НКРЕКП обмежити максимальний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн.

Про це під час засідання 20 січня повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль.

– Це правильне рішення, яке дозволить зменшити абонплату, – зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, нині уряд разом з народними депутатами готує законопроект, який дасть змогу в середньому у країні урівняти тариф на розподіл газу, щоб він був справедливішим.

Нові ціни на газ в Україні

В Україні знизили ціну на газ на період дії карантинних обмежень.

Згідно з постановою Кабміну, з 1 лютого 2021 року встановлюється гранична ціна на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр.

Детальніше про зниження ціни на газ в Україні читайте на Фактах ICTV.