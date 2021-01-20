PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

В Україні хочуть урівняти тариф на розподіл газу – Шмигаль

Уряд вітає рішення НКРЕКП обмежити максимальний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн.

Про це під час засідання 20 січня повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль.

– Це правильне рішення, яке  дозволить зменшити абонплату, – зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, нині уряд разом з народними депутатами готує законопроект, який дасть змогу в середньому у країні урівняти тариф на розподіл газу, щоб він був справедливішим.

Нові ціни на газ в Україні

В Україні знизили ціну на газ на період дії карантинних обмежень.

Читайте
НКРЕКП знизила граничний тариф на розподіл газу до 1,79 грн за куб

Згідно з постановою Кабміну, з 1 лютого 2021 року встановлюється гранична ціна на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр.

Детальніше про зниження ціни на газ в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка