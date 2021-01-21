У Харкові 21 січня у нелегальному будинку для літніх людей спалахнула масштабна пожежа. В результаті цього загинули 15 людей.

Пожежа в будинку для літніх людей

Пожежа спалахнула о 15.03 на другому поверсі в будівлі за адресою вулиця Нижня Гієвська, 150Б, яку переобладнали під будинок для літніх людей.

О 16.14 загоряння вдалося локалізувати, а о 16.53 рятувальники ліквідували пожежу. В результаті пожежі 15 людей загинули, ще п’ятеро опинилися в лікарні.

Причина пожежі у будинку для літніх людей у Харкові

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що причиною трагедії могло стати необережне поводження з електронагрівальними приладами.

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Зі свого боку керівник Національної поліції Ігор Клименко заявив, що, за попередніми даними, у будівлі мали ремонтувати газове обладнання, і що задимлення було біля газового лічильника.

Нелегальний будинок для літніх людей

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що особливий цинізм полягає в тому, що цей будинок рекламувався на телебаченні та в інтернеті як Золотий вік.

Проте він взагалі не існує на планах міста.

За цією адресою не було зареєстровано жодної установи для літніх людей.

– Ми не розуміємо, хто і з якою метою зібрав цих людей в одному місці… Немає такого закладу взагалі: ні приватного, ні державного, ні комунального, – зазначив директор обласного департаменту соціального захисту Юрій Шпара.

Керівник Нацполіції Ігор Клименко також зазначив, що документи підтверджують лише право на власність будинку. Однак не існує документів, які б дозволяли там легально облаштувати будинок для літніх людей.

Цю саму інформацію підтвердила і міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Реакція влади на пожежу в Харкові

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім’ям загиблих, а також доручив Кабміну зібрати державну комісію, яка повинна розслідувати причини пожежі в будинку для літніх людей. Також глава держави зазначив, що розслідування щодо пожежі повинен взяти під особливий контроль міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Увечері 21 січня члени уряду зібралися на позачергове засідання, на якому прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про створення державної комісії для з’ясування причин цієї трагедії та напрацювання механізмів запобігання подібних надзвичайних ситуацій.

Кримінальна справа у справі щодо пожежі у Харкові

Харківською обласною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей – ч. 2 ст. 270 КК України.

Також в поліції зазначили, що вже опитали працівників будинку для літніх людей.

Що відомо про власника будинку для літніх людей

Власником будівлі, де розташовувався будинок для літніх людей, є місцевий бізнесмен Славік Акопян.

В Акопяна є ще три нелегальних пансіонати у Харкові, які знаходяться за адресами:

провулок Метробудівський, 25;

провулок Добродецького, 2;

вулиця Переяславська, 13.

Вночі 21 січня у мережі опублікували відео, на якому ніби-то Акопян перебуває в оточенні правоохоронців, поки в його домі проходили обшуки.

За інформацією поліції, співорендар будівлі на вулиці Нижній Гієвській – жінка. Нині вона перебуває на лікуванні після операції, біля її палати чергує наряд поліція.

ДБР порушило кримінальну справу через пожежу у Харкові

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу щодо співробітників ДСНС через пожежу у будинку для літніх людей у Харкові.

Слідчі розслідують службову недбалість, яка призвела до надзвичайної ситуації.

Кримінальну справу відкрили за ч. 2 ст. 367 КК України.