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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Пожежа в харківському будинку для літніх людей: що відомо про власника будівлі

Власником будівлі, де розташовувався будинок для літніх людей у Харкові, в якому під час пожежі 21 січня загинули 15 людей, є Славік Акопян.

Пожежа в харківському будинку для літніх людей: що відомо про власника будівлі

Відомо, що будинок для літніх людей розташовувався за адресою вулиця Нижньо Гієвська, 150Б.

Глава Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що документів на хоспіс у поліції немає.

– На цей хоспіс документів немає, це приватний будинок. Ми встановили власника будинку, який здав його в оренду. Ми перевіряємо його на наявність ще таких будівель, які були переобладнані в будинки для людей похилого віку. Ми знайшли ще один такий будинок, де перебували 24 людини. На нього також немає жодних документів, – розповів Клименко.

За інформацією поліції, співорендар будівлі на вулиці Нижній Гієвській – жінка. Нині вона перебуває на лікуванні після операції, біля її палати чергує наряд поліція.

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Юрист Олексій Романов також повідомив, що власником є ​​Акопян Славік.

Він зазначив, що у Акопяна є ще три нелегальних пансіонати у Харкові, які знаходяться за адресами:

  • провулок Метробудівський, 25;
  • провулок Добродецького, 2;
  • вулиця Переяславська, 13.

Пожежа в харківському будинку для літніх людей: що відомо про власника будівлі

Пожежа у харківському будинку для літніх людей

21 січня о 15.03 в харківському будинку для літніх людей виникла пожежа. В результаті надзвичайної ситуації загинули 15 осіб. Загалом там перебували 33 людини.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей) КК України.

За попередніми даними, пожежа могла виникнути через необережне поводження з електронагрівальними приладами.

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