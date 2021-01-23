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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Плакати і труси Навального: у Києві пройшла акція біля посольства РФ

Мітинги в Росії знайшли своїх прихильників і в Україні. Акція протесту проти арешту Олексія Навального пройшла під російським посольством в Києві.

Плакати і труси Навального: у Києві пройшла акція біля посольства РФ

На фото помітно декілька десятків людей, більшість з яких – молодь.

Під російське посольство вони прийшли разом із плакатами на підтримку Навального російською мовою.

Будівлю посольства охороняють поліцейські, про сутички та зіткнення не повідомляється.

  • На підтримку мітингів в Росії: акція протесту у Києві (ФОТО)
  • На підтримку мітингів в Росії: акція протесту у Києві (ФОТО)
  • На підтримку мітингів в Росії: акція протесту у Києві (ФОТО)
  • На підтримку мітингів в Росії: акція протесту у Києві (ФОТО)
  • На підтримку мітингів в Росії: акція протесту у Києві (ФОТО)
  • На підтримку мітингів в Росії: акція протесту у Києві (ФОТО)
  • На підтримку мітингів в Росії: акція протесту у Києві (ФОТО)
  • На підтримку мітингів в Росії: акція протесту у Києві (ФОТО)
  • На підтримку мітингів в Росії: акція протесту у Києві (ФОТО)
  • На підтримку мітингів в Росії: акція протесту у Києві (ФОТО)
  • На підтримку мітингів в Росії: акція протесту у Києві (ФОТО)
  • На підтримку мітингів в Росії: акція протесту у Києві (ФОТО)
  • На підтримку мітингів в Росії: акція протесту у Києві (ФОТО)
  • На підтримку мітингів в Росії: акція протесту у Києві (ФОТО)
  • На підтримку мітингів в Росії: акція протесту у Києві (ФОТО)
  • На підтримку мітингів в Росії: акція протесту у Києві (ФОТО)
Плакати і труси Навального: у Києві пройшла акція біля посольства РФ / 8 фотографий

Один із мітингувальників “переодягнувся” в Олексія Навального: на багатьох відео блогер був одягнений у білу сорочку та червоний смугастий галстук.

Ще один учасник акції у Києві, наслідуючи російських мітингувальників, приніс із собою чоловічі труси.

Такий акт протесту символізує спосіб отруєння Навального наприкінці 2020 року. Тоді повідомлялося, що російські спецслужби залишили отруту Новачок у трусах російського опозиційного блогера.

Мітинги в Росії

23 січня в Росії проходять мітинги на захист опозиційного блогера Олексія Навального, якого днями затримали та помістили в СІЗО.

Знаючи, що не зможе взяти участі у мітингах, Навальний офіційно закликав росіян виходити на вулиці та протестувати проти чинної влади та Володимира Путіна зокрема.

Вже відомо про десятки затриманих і травмованих учасників мітингу. Поліція та провладні структури наголошують, що протест не є санкціонованим.

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