В поддержку митингов в России: акция протеста в Киеве (ФОТО)

Митинги в России нашли своих сторонников и в Украине. Акция протеста против ареста Алексея Навального прошла под российским посольством в Киеве.
На фото заметно несколько десятков человек, большинство из которых — молодежь.
В российское посольство они пришли вместе с плакатами в поддержку Навального на русском языке.
Здание посольства охраняют полицейские, о столкновениях не сообщается.
Один из митингующих “переоделся” у Алексея Навального: на многих видео блоггер был одет в белую рубашку и красный полосатый галстук.
Еще один участник акции в Киеве, подражая российским митингующим, принес с собой мужские трусы.
Такой акт протеста символизирует способ отравления Навального в конце 2020 года. Тогда сообщалось, что российские спецслужбы оставили яд Новичок в трусах российского оппозиционного блоггера.
Митинги в России
23 января в России проходят митинги в защиту оппозиционного блогера Алексея Навального, которого на днях задержали и поместили в СИЗО.
Зная, что не сможет принять участие в митингах, Навальный официально призвал россиян выходить на улицы и протестовать против действующей власти и Владимира Путина в частности.
Уже известно о десятках задержанных и травмированных участников митинга. Полиция и провластные структуры отмечают, что протест не является санкционированным.