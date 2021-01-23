В поддержку митингов в России: акция протеста в Киеве (ФОТО)

Митинги в России нашли своих сторонников и в Украине. Акция протеста против ареста Алексея Навального прошла под российским посольством в Киеве.

На фото заметно несколько десятков человек, большинство из которых — молодежь.

В российское посольство они пришли вместе с плакатами в поддержку Навального на русском языке.

Здание посольства охраняют полицейские, о столкновениях не сообщается.































Плакаты и трусы Навального: в Киеве прошла акция у посольства РФ / 8 фотографий

Один из митингующих “переоделся” у Алексея Навального: на многих видео блоггер был одет в белую рубашку и красный полосатый галстук.

Еще один участник акции в Киеве, подражая российским митингующим, принес с собой мужские трусы.

Такой акт протеста символизирует способ отравления Навального в конце 2020 года. Тогда сообщалось, что российские спецслужбы оставили яд Новичок в трусах российского оппозиционного блоггера.

Митинги в России

23 января в России проходят митинги в защиту оппозиционного блогера Алексея Навального, которого на днях задержали и поместили в СИЗО.

Зная, что не сможет принять участие в митингах, Навальный официально призвал россиян выходить на улицы и протестовать против действующей власти и Владимира Путина в частности.

Уже известно о десятках задержанных и травмированных участников митинга. Полиция и провластные структуры отмечают, что протест не является санкционированным.