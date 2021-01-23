У російських містах люди почали виходити на акції протесту, щоб підтримати опозиціонера Олексія Навального, якого затримали після прильоту у Москву 17 січня.

За інформацією ОВС-Інфо, у 13 містах затримали вже 48 людей. Найбільше затримань у Хабаровську – 13, по 9 у Влодивостоці і Южносахалінську.

Разгон демонстрации во Владивостоке Видео: местный штаб Навального pic.twitter.com/8dAQpnPu4A — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

Водночас правозахисний проект Апологія протесту повідомляє, що у Владивостоці поліцейські привезли до відділку 26 неповнолітніх. А у Хабаровську затримані розповіли, що їх били палками.

⚡️Задержанные в ОП № 6 Хабаровска сообщают, что их били палками Фото: задержанные в отделе полиции № 6 / предоставил знакомый задержанныхhttps://t.co/8GVLurzz8c pic.twitter.com/CPbO5O1Gwb — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

Близько 1,5 тис. людей вийшли на акцію протесту у Новосибірську, понад 1 тис. – у Красноярську, де журналісти повідомили про проблеми зі зв’язком.

А у Якутську люди вийшли підтримати Навального, попри те, що надворі було -50°.

Якутск вышел -50’С❗❗❗

50-градусный мороз не помешал силовикам наброситься на якутов. pic.twitter.com/QCorhyCF8p — ❌◻❤◻Андрей Прошутинский (@andreyar93) January 23, 2021

Чому люди виходять підтримати Навального

17 січня російський опозиційний політик Олексій Навальний повернувся в Росію з Німеччини, де з серпня 2020-го лікувався після того, як його отруїли Новачком.

Його відразу ж затримали в московському аеропорту Шереметьєво. Наступного дня просто у поліцейському відділку під час виїзного засідання Хімкінського суду опозиціонеру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 30 днів.

Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі Матроська тиша. Після арешту політик закликав росіян виходити на протести 23 січня.

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Чому затримали Навального і який термін йому загрожує

У грудні 2012 року проти Олексія Навального і його брата Олега Слідчий комітет порушив кримінальну справу. Їх звинувачували у начебто розкраданні та легалізації грошей французької підрозділу компанії Ів Роше – Ів Роше Схід.

За версією слідства, брати начебто викрали понад 26 млн рублів у Ів Роше-Схід. Тоді Олексій Навальний отримав умовний термін.

Федеральна служба виконання покарань Росії затримання опозиціонера пояснила тим, що він ухилявся від контролю під час випробувального терміну у справі Ів Роше і з 29 грудня оголосила його в розшук.

Днями видання Bloomberg з посиланням на джерела, наближені до Кремля, повідомило, що російському опозиціонеру загрожує тюремне ув’язнення від 3,5 до 13,5 років колонії.

Фото: Komsagram