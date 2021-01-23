У російських містах люди почали виходити на акції протесту, щоб підтримати опозиціонера Олексія Навального, якого затримали після прильоту у Москву 17 січня.
За інформацією ОВС-Інфо, у 13 містах затримали вже 48 людей. Найбільше затримань у Хабаровську – 13, по 9 у Влодивостоці і Южносахалінську.
Разгон демонстрации во Владивостоке
Видео: местный штаб Навального pic.twitter.com/8dAQpnPu4A
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
Водночас правозахисний проект Апологія протесту повідомляє, що у Владивостоці поліцейські привезли до відділку 26 неповнолітніх. А у Хабаровську затримані розповіли, що їх били палками.
⚡️Задержанные в ОП № 6 Хабаровска сообщают, что их били палками
Фото: задержанные в отделе полиции № 6 / предоставил знакомый задержанныхhttps://t.co/8GVLurzz8c pic.twitter.com/CPbO5O1Gwb
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
Близько 1,5 тис. людей вийшли на акцію протесту у Новосибірську, понад 1 тис. – у Красноярську, де журналісти повідомили про проблеми зі зв’язком.
А у Якутську люди вийшли підтримати Навального, попри те, що надворі було -50°.
Якутск вышел -50’С❗❗❗
50-градусный мороз не помешал силовикам наброситься на якутов. pic.twitter.com/QCorhyCF8p
— ❌◻❤◻Андрей Прошутинский (@andreyar93) January 23, 2021
Чому люди виходять підтримати Навального
17 січня російський опозиційний політик Олексій Навальний повернувся в Росію з Німеччини, де з серпня 2020-го лікувався після того, як його отруїли Новачком.
Його відразу ж затримали в московському аеропорту Шереметьєво. Наступного дня просто у поліцейському відділку під час виїзного засідання Хімкінського суду опозиціонеру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 30 днів.
Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі Матроська тиша. Після арешту політик закликав росіян виходити на протести 23 січня.
Чому затримали Навального і який термін йому загрожує
У грудні 2012 року проти Олексія Навального і його брата Олега Слідчий комітет порушив кримінальну справу. Їх звинувачували у начебто розкраданні та легалізації грошей французької підрозділу компанії Ів Роше – Ів Роше Схід.
За версією слідства, брати начебто викрали понад 26 млн рублів у Ів Роше-Схід. Тоді Олексій Навальний отримав умовний термін.
Федеральна служба виконання покарань Росії затримання опозиціонера пояснила тим, що він ухилявся від контролю під час випробувального терміну у справі Ів Роше і з 29 грудня оголосила його в розшук.
Днями видання Bloomberg з посиланням на джерела, наближені до Кремля, повідомило, що російському опозиціонеру загрожує тюремне ув’язнення від 3,5 до 13,5 років колонії.
Фото: Komsagram