Правоохорнці розглядають три основні версії виникнення пожежі у будинку для літніх людей у Харкові.

Зокрема, слідство припускає, що пожежа могла виникнути внаслідок:

підпалу (занесення стороннього вогню);

необережного поводження з вогнем у побуті та з електроприладами;

замикання електромережі.

Наразі слідчі дії тривають, допитують працівників пансіонату, свідків, проводять обшуки.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що в межах порушеної кримінальної справи затримано четверо людей.

Серед них власник будинку, орендар та його дружина – директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, і адміністратор, який координував роботу пансіонату.

Їм готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів.

Під час пожежі у Харкові, яка сталася 21 січня, загинуло 15 людей. За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, прокуратура порушила справу.

Зі свого боку Кабмін створив державну комісію, яка займеться розслідуванням причин пожежі у будинку для літніх людей у Харкові.

Також прокуратура та ДБР розпочали провадження, в якому перевірять чи належним чином окремі службові особи ДСНС виконували свої обов’язки з контролю за дотриманням правил пожежної безпеки на цьому об’єкті.

Фото: Ірина Венедіктова