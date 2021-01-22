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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

30 векторів розвитку: Кабмін визначив економічну стратегію України до 2030

Національна економічна стратегія України до 2030 року ґрунтуватиметься на 30 найважливіших векторах розвитку.

30 векторів розвитку: Кабмін визначив економічну стратегію України до 2030

Їх напрацювали після того, як був проведений економічний аудит держави.

Про це під час публічного обговорення проекту Національна економічна стратегія-2030 заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Стратегія була напрацьована Кабінетом міністрів за допомогою експертів на базі Центру економічного відновлення, є ціла низка документів, визначено топ-30 векторів економічного розвитку, був проведений економічний аудит держави, результати якого були представлені в листопаді,- зазначив він.

Денис Шмигаль також наголосив, що Україна рухається в бік Європи і євроатлантичної інтеграції, тому зараз важливо дійти до спільного знаменника в інструментах, які використовуватимуться під час реалізації стратегії.

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У листопаді минулого року Денис Шмигаль оголосив результати аудиту української економіки. Згідно з документом, країна через відсутність реформ упродовж 10 років втратила $1 трлн ВВП.

Також з’ясувалося, що було втрачено $63 млрд інвестицій.

Тоді ж очільник уряду пообіцяв представити Стратегію економічного розвитку України до 2030 року.

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