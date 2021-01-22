Національна економічна стратегія України до 2030 року ґрунтуватиметься на 30 найважливіших векторах розвитку.

Їх напрацювали після того, як був проведений економічний аудит держави.

Про це під час публічного обговорення проекту Національна економічна стратегія-2030 заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Стратегія була напрацьована Кабінетом міністрів за допомогою експертів на базі Центру економічного відновлення, є ціла низка документів, визначено топ-30 векторів економічного розвитку, був проведений економічний аудит держави, результати якого були представлені в листопаді,- зазначив він.

Денис Шмигаль також наголосив, що Україна рухається в бік Європи і євроатлантичної інтеграції, тому зараз важливо дійти до спільного знаменника в інструментах, які використовуватимуться під час реалізації стратегії.

У листопаді минулого року Денис Шмигаль оголосив результати аудиту української економіки. Згідно з документом, країна через відсутність реформ упродовж 10 років втратила $1 трлн ВВП.

Також з’ясувалося, що було втрачено $63 млрд інвестицій.

Тоді ж очільник уряду пообіцяв представити Стратегію економічного розвитку України до 2030 року.