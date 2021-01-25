Кредитні канікули в Україні – що це таке і як скористатися

Пандемія коронавірусу має величезний вплив не лише на здоров’я українців, а й на їхній фінансовий добробут. Кредити стало важче обслуговувати. Щоб клієнти не опинились у борговій ямі, банки пропонують їм кредитні канікули.

Як оформити кредитні канікули в Україні, що це за практика, які умови пропонують банки, хто може скористатися і які документи потрібні для подання заявки на кредитні канікули, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Що таке кредитні канікули

Коли в скрутній фінансовій ситуації немає можливості вносити щомісячні платежі, необхідно негайно звертатися до банківської установи й оформити кредитні канікули або подати заявку на перекредитування. Це убезпечить вас від ще більших проблем – нарахування штрафів, псування кредитної історії й передання вашого боргу колекторам.

Банки зазвичай йдуть назустріч позичальникам, які зіштовхнулися зі тимчасовими фінансовими труднощами, особливо, якщо клієнти раніше сумлінно виконували зобов’язання і вносили платежі в строк. Для банку теж є ризик не отримати гроші, тому йому вигідніше надати кредитні канікули, ніж передавати справу колекторам.

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Більшість кредитних договорів, які укладені з великими українськими банками, передбачають можливість кредитних канікул. Вони являють собою відстрочку регулярних платежів.

Зазвичай кредитні канікули надаються за великими довгостроковими кредитами, наприклад, за іпотечними або автокредитом. Тривалість відстрочки може бути від шести місяців до чотирьох років, але в кожному конкретному випадку цей період визначається індивідуально з урахуванням обставин клієнта.

Щоб отримати кредитні канікули, позичальникові необхідно звернутися до свого банку й подати заяву. Кредитному спеціалісту обов’язково потрібно обґрунтувати причину, за якої ви не можете вчасно вносити платежі. Бажано надати документальне підтвердження скрутної фінансової ситуації. Це може бути виписка з медичної карти, трудова книжка з відміткою про звільнення тощо.

Стандартний пакет документів для оформлення кредитних канікул:

паспорт або ID-карту;

ідентифікаційний номер;

кредитний договір;

документ, що підтверджує скрутне фінансове становище позичальника.

Особливі умови кредитування для учасників АТО/ООС

В Україні діє закон Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Військовослужбовцям, зокрема учасникам АТО/ООС пеня за прострочений кредит не нараховується. Ці громадяни також звільнені від сплати відсотків на час мобілізації.

Для військових кредитні канікули діють з 18 березня 2014 року, а для мобілізованих – з дати мобілізації. Ця розстрочка встановлена ​​за всіма видами кредитування і триває до закінчення АТО/ООС або до закінчення мобілізації.

Щоб оформити кредитні канікули військовослужбовцю, необхідно звернутися до банку та крім вказаних вище документів надати військовий квиток.

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Якщо військовослужбовець не може самостійно звернутися до фінансової установи, тому що проходить службу у лавах ЗСУ, замість нього це може зробити законний представник, на якого оформлена нотаріальна довіреність.

Які схеми встановлені за кредитними канікулами

Хоча банки й надають кредитні канікули, борг і відсотки все-одно доведеться погасити. Для цього встановлюють різні схеми, наприклад:

збільшується сума боргу на 15%, а також переглядається графік платежів;

припиняються платежі за тілом кредиту, але позичальнику необхідно щомісяця погашати відсотки;

стягується сума за надання кредитних канікул, а після закінчення цього періоду позичальник відновлює платежі за схемою, що була встановлена раніше;

відбувається реструктуризація кредиту: збільшується період погашення і зменшується розмір щомісячних платежів;

надаються інші пільги за взаємною згодою банку та позичальника.

Що робити, якщо банк відмовив у наданні кредитних канікул

Якщо банк вам відмовив у наданні кредитних канікул, можна звернутися до суду. Однак враховуйте, що на це мають бути об’єктивні обставини, зокрема, документальне підтвердження скрутної фінансової ситуації.

Не всі аспекти однозначно й детально прописані в законодавстві України. Судова практика в таких справах у нашій країні ще не так добре розвинена, тому жоден юрист не зможе вам гарантувати успішний результат справи. Є великий ризик, що рішення винесуть на користь банку.