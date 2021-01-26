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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

В Україні можуть створити орган, який контролюватиме ринок розподілу газу

В Україні можуть укрупнити облгази та створити орган, що контролюватиме ринок розподілу газу.

Денис Шмигаль

Про це під час виступу у Верховній Раді 26 січня повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль.

– Уряд спільно з парламентським комітетом ініціює ухвалення законопроекту про можливість укрупнення облгазів, запровадження спецрахунків та тимчасової адміністрації, що дисциплінує ринок розподілу газу, – зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, орган має не дозволяти монопольно підвищувати ціни та тарифи на розподіл.

Тарифи на розподіл газу в Україні

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила проект постанови про зниження тарифів на розподіл для 14 облгазів.

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Зниження тарифів в Україні: Кабмін підготував вісім кроків

Граничний тариф на розподіл газу знижено до 1,79 грн за куб.

Детальніше про тарифи на розподіл газу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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