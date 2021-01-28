Протягом року Україна поліпшила свій показник у рейтингу сприйняття корупції.

Країна набрала ще три бали та посіла 117 місце серед 180 країн у Індексі сприйняття корупції-2020.

Останній результат країни – 33 бали. Згідно з показниками рейтингу, 0 балів – корупція панує у суспільстві, 100 балів – вона майже відсутня у країні.

Україні вдалося поліпшити показник завдяки запуску Вищого антикорупційного суду та перезапуску НАЗК.

Таку ж кількість балів за минулий рік набрали Єгипет, Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне та Замбія.

Лідерами є Данія та Нова Зеландія з 88 балами. Наприкінці списку – Сомалі (12 балів), Південний Судан (12 балів) та Сирія (14 балів).

Піднялися у рейтингу і сусіди України – Білорусь набрала 47 балів та посіла 63 місце, Росія – 30 балів та 129 місце.

Боротьба з корупцією в Україні

На шляху до ЄС Україна продовжує викорінювати явище корупції у суспільстві.

Попри це, правоохоронці постійно звітують про випадки отримання неправомірної вигоди.

Детальніше про боротьбу з корупцією в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Transparency International Ukraine