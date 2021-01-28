В течение года Украина улучшила свой показатель в рейтинге восприятия коррупции.

Страна набрала еще три балла и заняла 117 место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции-2020.

Последний результат страны — 33 балла. Согласно показателям рейтинга, 0 баллов — коррупция царит в обществе, 100 баллов — она ​​почти отсутствует в стране.

Украине удалось улучшить показатель благодаря запуску Высшего антикоррупционного суда и перезапуску НАПК.

Такое же количество баллов за прошлый год набрали Египет, Эсватини (Свазиленд), Непал, Сьерра-Леоне и Замбия.

Лидерами являются Дания и Новая Зеландия с 88 баллами. В конце списка — Сомали (12 баллов), Южный Судан (12 баллов) и Сирия (14 баллов).

Поднялись в рейтинге и соседи Украины — Беларусь набрала 47 баллов и заняла 63 место, Россия — 30 баллов и 129 место.

Борьба с коррупцией в Украине

На пути в ЕС Украина продолжает искоренять явление коррупции в обществе.

Несмотря на это, правоохранители постоянно отчитываются о случаях получения неправомерной выгоды.

Подробнее о борьбе с коррупцией в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Transparency International Ukraine