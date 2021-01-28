28 січня Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову Кабміну про запровадження нового українського правопису.

Про це у соцмережі повідомив голова громадської організації Правова держава Ростислав Кравець, який є одним із позивачів у справі.

– Щойно ОАСК скасував постанову про затвердження українського правопису за нашим позовом, – написав він.

У Кабміну є 30 днів для оскарження рішення. Якщо апеляції не буде, воно набуде чинності.

Адвокат Дмитро Ільченко також підтвердив скасування судом постанови КМУ про новий правопис.

– Підставою позову було те, що уряд не має права змінювати правопис, оскільки подібне просто не є його компетенцією. Також під час розгляду з’ясувалося, що “мовна комісія” мала суттєві суперечки та не розробляла правопис саме в тій редакції, в якій він був затверджений урядом. Тобто в наш правопис вносилися зміни фактичо на колінах, – пояснив юрист.

Новий правопис

22 травня 2019 року Кабмін затвердив нову редакцію українського правопису, перехідний період триватиме п’ять років.

Уже з 3 червня Міносвіти рекомендувало застосовувати нові правила в усіх сферах.

Проте згодом матір 7-класниці однієї з херсонських шкіл оскаржила постанову уряду. Ще один подібний позов надійшов до ОАСК від ГО Правова держава. Обидва провадження об`єднали в одне.