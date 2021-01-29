Станом на ранок 29 січня в Україні зафіксовано 1 211 593 випадки коронавірусної хвороби, за добу їхня кількість збільшилась ще на 5 181 людину. Зокрема, захворіли 218 дітей та 212 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 916 осіб;
- летальних випадків – 128;
- одужало – 11 310 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 44 143 (зокрема методом ПЛР – 24 769, методом ІФА – 19 374).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 361 випадок;
- Вінницька область – 282 випадки;
- Волинська область – 159 випадків;
- Дніпропетровська область – 259 випадків;
- Донецька область – 193 випадки;
- Житомирська область – 167 випадків;
- Закарпатська область – 137 випадків;
- Запорізька область – 232 випадки;
- Івано-Франківська область – 356 випадків;
- Київська область – 326 випадків;
- Кіровоградська область – 27 випадків;
- Луганська область – 40 випадків;
- Львівська область – 440 випадків;
- Миколаївська область – 207 випадків;
- Одеська область – 260 випадків;
- Полтавська область – 218 випадків;
- Рівненська область – 209 випадків;
- Сумська область – 123 випадки;
- Тернопільська область – 179 випадків;
- Харківська область – 248 випадків;
- Херсонська область – 70 випадків;
- Хмельницька область – 147 випадків;
- Черкаська область – 131 випадок;
- Чернівецька область – 258 випадків;
- Чернігівська область – 152 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус 28 січня
Для порівняння, станом на ранок четверга, 28 січня, в Україні виявили 1 206 412 випадків коронавірусу. За добу Covid-19 в Україні підтвердили у 5 529 осіб.
За минуло добу одужали понад 11,9 тис. пацієнтів, летальних випадків – 149.