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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Подвійні стандарти: Мінкульт вимагає роз’яснень ВВС щодо “російського” Криму

Міністерство культури України планує звернутися до посольства Великої Британії в країні для того, щоб з’ясувати, чому журналісти російської служби ВВС у своєму матеріалі назвали Севастополь і Сімферополь російськими містами.

Олександр Ткаченко

Очільник відомства Олександр Ткаченко назвав це подвійними стандартами.

– Коли російське бюро BBC у своєму пості відносить Севастополь і Сімферополь до російських міст, хоча і згадує про анексію, це вже подвійні стандарти, – написав Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

У міністерстві сподіваються через посольство отримати роз’яснення представників штаб-квартири BBC у Лондоні.

Скандал з картою BBC

23 січня російська служба BBC опублікувала інтерактивну карту, де серед міст РФ, у яких люди підтримали опозиціонера Олексія Навального, вказала Сімферополь і Севастополь.

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Водночас журналісти відзначили, що Крим був анексований РФ у 2014 році.

Детальніше про анексію Криму Росією читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Tkachenko.UA

Фото: УНІАН

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