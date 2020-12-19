Біля берегів Нігерії пірати захопили в полон шість українських моряків

Пірати захопили шістьох українських моряків із судна Stevia біля берегів Нігерії.

– У результаті піратського нападу на зазначене судно біля узбережжя Нігерії 16 грудня в полон було захоплено вісім членів екіпажу, зокрема шість громадян України, – повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що судновласником є албанська компанія. Тому посольства України в Нігерії та Албанії вживають відповідних заходів.

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Також Олег Ніколенко запевнив, що справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України та причетних українських посольств.

Українські моряки вже не вперше потрапляють у полон до піратів. Так, 17 липня 2020 року пірати захопили судно Curacao Trader у Гвінейській затоці біля берегів Нігерії.

Тоді на його борту перебувало 13 членів екіпажу, серед них – шість українських громадян. Їх звільнили з полону 20 серпня, а на початку вересня вони вже повернулися додому.