Національна спілка журналістів України (НСЖУ) відреагувала на блокування трьох українських телеканалів – 112 Україна, ZIK та Newsone. Голова НСЖУ Сергій Томіленко назвав рішення “надзвичайною ситуацією”.

Очільник спілки засудив блокування, вказавши, що воно суперечить свободі слова. Такий крок, за його словами, обмежує права на роботу сотні працівників медіа.

Томіленко додав, що повідомить про ситуацію міжнародні організації з захисту журналістів. Його обурило, що блокування відбулося без суду. Адже за його словами, кожне медіа відповідає за свою діяльність у межах закону.

– Політична належність українських власників зареєстрованих в Україні ЗМІ – не злочин.

Блокування телеканалів-пропагандистів

Увечері 2 лютого стало відомо про санкції щодо низки українських медіа – телеканалів 112 Україна, ZIK та Newsone.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський після ухвалення рішення на засіданні Ради з національної безпеки та оборони. Зазначені телеканали припинили мовлення.