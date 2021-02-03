У Кремлі прокоментували рішення президента України Володимира Зеленського застосувати санкції щодо українських телеканалів 112.Україна, Newsone та ZIK, які належать депутату Тарасу Козаку.

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Росії це рішення засуджують.

— Ми можемо тільки засудити такі дії української влади. Безумовно, обмеження та заборона діяльності телеканалів – це те, що не відповідає ані міжнародним нормам і стандартам, ані спільному розумінню свободи ЗМІ, – сказав Пєсков.

За його словами, санкції проти ЗМІ – “це ті події, на які слід звернути увагу ОБСЄ та іншим міжнародним організаціям”.

Пєсков додав, що обмеження або заборона діяльності телеканалів не відповідає міжнародним нормам та стандартам, а також загальному розумінню свободи ЗМІ.

Також Пєсков відреагував на слова прес-секретаря Зеленського Юлії Мендель, яка заявила, що фінансування каналів, що потрапили під санкції, відбувалося із Росії.

— Я не знаю, про яку підтримку ви говорите і що ви маєте на увазі, – відповів Пєсков.

Ввечері 2 лютого Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкції до депутата ОПЗЖ Тараса Козака.

Відповідно до указу, телеканали, що належать Козаку, повинні припинити мовлення на українських радіочастотних ресурсах. Серед них три медіа – 112 Україна, ZIK та Newsone.

Наступного дня Зеленський прокоментував своє рішення, заявивши, що Україна рішуче підтримує свободу слова, а не пропаганду, фінансовану країною-агресором, яка підриває країну на шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції.