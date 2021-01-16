Прокуратура відкрила справу через призначення Кернеса мером

Харківська прокуратура відкрила кримінальне провадження через призначення Геннадія Кернеса міським головою. Річ у тім, що на той момент чиновник ще перебував у лікарні й не міг скласти присягу. Розслідування проводить група обласних прокурорів.

Місцевий депутат Аліна Мустафаєва уточнила, що справу порушено проти голови Харківської територіальної виборчої комісії Ольги Мозгової. Саме вона оголосила, що повторно обраний міським головою Геннадій Кернес не повинен вчергове складати присягу.

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У разі доведення провини Мозговій загрожує:

штраф;

виправні роботи до 2 років;

обмеження волі від 3 років;

до 3 років позбавлення права обіймати певні посади.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

Геннадій Кернес помер

Про те, що Геннадій Кернес помер, стало відомо вранці 17 грудня. Трагічною новиною поділився його близький товариш Павло Фукс.

Кернес помер у Німеччині. Політик проходив лікування від коронавірусу у берлінській клініці Шаріте. Днями, 11 грудня, з’явилася інформація, що у нього відмовила друга нирка.

Геннадій Кернес помер у 61-річному віці. На початку листопада його офіційно було переобрано міським головою Харкова.

Джерело: Аліна Мустафаєва